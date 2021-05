Dzeko-Florenzi, quei destini incrociati

Corriere dello Sport (R.Maida) – Su Dzeko e Florenzi ruotano le operazioni preliminari del mercato della Roma. Pinto aspetta notizie dal PSG. A Trigoria sono sicuri che Leonardo non si lascerà scappare questa situazione, ma in questo periodo di crisi nessuno può dare le cose per scontate. Pochettino ha sempre utilizzato Florenzi, lo stima. Se il terzino torna alla Roma può anche restare. In quel caso il giovane Reynolds sarebbe ceduto in prestito per farlo maturare. I piani di Pinto, però, prevedono una Roma senza Florenzi. Bisognerà avere pazienza perchè il giocatore ha lasciato Trigoria con molta sofferenza e faticherebbe a rientrar ecome uno dei tanti.

E’ assistito da Lucci che è anche l’agente di Dzeko. Anche la situazione del centravanti è complicata. Da quando è rientrato in gruppo Dzeko ha sempre avuto un comportamento impeccabile, allenandosi con impegno e producendo gol in Europa League. In campionato non segna dal 3 gennaio. Sono poche le squadre che possono permettersi il suo stipendio. La speranza della Roma è che l’attaccante si accontenti di un ingaggio più basso ed un contratto più lungo. Potrebbe esserci qualche movimento in Francia o in Spagna. E’ stato confermato un sondaggio per André Silva e per Belotti.