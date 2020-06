Dzeko: “Felice per me e per la squadra”

Il Tempo (F.Biafora) – Il capitano si è caricato la squadra sulle spalle. Edin Dzeko ha regalato la vittoria alla Roma nella prima uscita in Serie A dopo lo stop per il Coronavirus. Il bosniaco ha commentato così dopo la partita: “Sono molto contento, per i tre punti ma anche per i due gol. La doppietta mancava quest’anno. Abbiamo fatto abbastanza bene, anche nel primo tempo. Abbiamo creato tante azioni per fare gol, non ci siamo riusciti e poi abbiamo preso gol su un nostro errore. In questi momenti può capitare, abbiamo giocato la prima partita dopo tre mesi. L’importante è non abbassare la testa e provarci sempre di più. Abbiamo provato fino alla fine, si gioca sempre 90 minuti, ma non è mai facile iniziare 0-1. Dobbiamo provare a segnare il primo gol e potevamo anche riuscirci con me nel primo tempo ma non ci siamo riusciti. Ci sta anche soffrire alla prima“.