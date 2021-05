Dzeko e signora aspettano Mou. Zaniolo, oggi l’ok

La Repubblica (F. Ferrazza) – Edin Dzeko aspetta. Di giocare l’ultima di domani a La Spezia, e poi che arrivi Mourinho. Aspetta per sapere quale sarà il suo futuro, per capire se lo Special One proverà a chiedergli di restare un’altra stagione, o se questa volta sia arrivato davvero il momento di cambiare aria.

La moglie del centravanti, Amra, ha postato ieri su Instagram una storia in cui faceva ginnastica insieme alla moglie di Juan Jesus e a una personal trainer. “Sperando non sia l’ultimo allenamento insieme, amiche mie”, il commento della signora Dzeko, che potrebbe riferirsi alla situazione della sua famiglia, oppure a quella di Jesus, in scadenza.

Comunque una situazione tutta da definire, ancora, mentre Zaniolo spera di poter giocare almeno qualche spezzone di partita con la Primavera di Alberto De Rossi. L’attaccante volerà oggi dal professor Fink, il medico che l’ha operato al ginocchio nel settembre scorso, per ottenere il via libera definitivo al ritorno in campo. Una formalità questo viaggio in Svizzera — almeno così viene descritto dall’entourage del giocatore — con Nicolò che, essendo un “fuoriquota” non potrà prendere ai playoff scudetto con i ragazzi della Primavera, ma potrebbe essere chiamato per le ultime partite che restano del campionato di categoria.