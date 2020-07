Dzeko è il bomber con le valigie pronte

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Edin Dzeko entra nella storia della Roma con il broncio. Mercoledì il centravanti ha segnato uno dei due gol che hanno permesso di battere il Verona, ma non ha esultato. Sa che rischia di finire sul mercato, sacrificato sull’altare del ridimensionamento per mettere a posto i conti. Dopo aver fatto tanto per la società, si sente scaricato. Dzeko è il capitano e la scorsa estate ha deciso di rinnovare il contratto per altri due anni, interrompendo la trattativa con l’Inter, ha fatto programmi per il futuro e guidato da rappresentante l’accordo per il taglio degli stipendi durante il lockdown, convinto di far parte di un progetto. I dirigenti gli hanno fatto capire che potrebbero aver bisogno di fare a meno di lui e non gli hanno prospettato la spalmatura dell’ingaggio, ma se dovesse restare la strada potrebbe essere quella. L’Inter è pronta per ridare l’assalto al centravanti bosniaco, vecchio pallino di Conte, ma anche la Juve potrebbe inserirlo in una trattativa con la Roma.