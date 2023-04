Dzeko: “Difficile lasciare la Roma, ma era il momento di cambiare”

Edin Dzeko, ex giocatore della Roma, attualmente attaccante dell’Inter, ha parlato ad Arena Sport del suo periodo in giallorosso e delle difficoltà riscontrate durante il momento del suo addio ai giallorossi. “È stato difficile per me lasciare la Capitale dopo sei anni, ma c’era una sorta di saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era arrivato il momento di cambiare. Sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli e di dare ancora qualcosa al calcio“, ha dichiarato il centravanti bosniaco.