36 anni per Edin Dzeko che sta provando a trascinare l’Inter verso lo Scudetto. Il momento per l’attaccante e la squadra non è dei più brillanti, ma oggi è il giorno dei festeggiamenti. Tramite Instagram arrivano quelli di Nicolò Zaniolo che, tramite una stories, ha augurato buon compleanno al suo ex numero 9: “Tanti auguri Edin“, le parole del talento romanista che conserva un bel ricordo del bosniaco.