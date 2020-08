Dzeko: “Ci hanno mangiato in tutto. Partita preparata e giocata male”

Il Messaggero (U. Trani) – Non è serata per la Roma. L’ex d.s. Monchi festeggia la qualificazione ai quarti di finale di Europa League e Dzeko si sfoga, chiamando in causa Fonseca. Lo strappo rischia di essere decisivo, convinto che vincere, nonostante il cambio di proprietà, sia quasi impossibile: “Sono deluso da tutto. Non siamo mai stati in partita, dal primo all’ultimo minuto. Ci hanno mangiato in velocità e tecnica, in tutto. Ci hanno pressato. Volevamo giocare ma non era possibile. Non ci siamo resi conto che era difficile impostare dal basso e sarebbe stato meglio mettere la palla su di me. Non siamo mai riusciti ad arrivare in porta“. Edin è definitivo. E non assolve l’allenatore: “Manca tanto per il salto di qualità. Ci dobbiamo fare una domanda in più tutti. C’è chi deve pensare a queste cose. E sono deluso dalla nostra prestazione“.