Dzeko cerca il primo trofeo in giallorosso

Corriere della Sera (M. Perrone) – Edin Dzeko con il gol al Torino del 29 luglio scorso ha agganciato Rodolfo Volk al quarto posto della classifica all-time dei marcatori della Roma, con 106 reti. Curiosamente, i due bomber sono gli unici della top ten a non aver vinto un trofeo. Questa Europa League potrebbe essere l’occasione per Dzeko per conquistarne finalmente uno alla quinta stagione in giallorosso. E per provare ad avvicinarsi a Totti nella classifica dei bomber europei: solo il vecchio capitano ha fatto meglio di lui, 38 gol contro 26.