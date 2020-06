Dzeko incanta ma costa tanto

Il Tempo (F. Biafora) – Sulle spalle, siglando due gol da bomber di razza, che lo hanno portato al quinto posto assoluto della classifica dei marcatori giallorossi di tutti i tempi. Il bosniaco ha dimostrato di non aver perso minimamente lo smalto a causa dello stop, segno di una professionalità che pochi possono vantare. Sul centravanti vanno però segnalati alcuni movimenti di mercato, ben consapevoli che per il club giallorosso l’ingaggio da 7,5 milioni netti per altre due stagioni è un peso importante su un bilancio che rischia di non avere gli incassi della Champions per il secondo anno di fila. Al momento a Trigoria non hanno intenzione di ascoltare proposte per Dzeko, che dagli agenti in questione è stato offerto all’Inter come soluzione ad un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Gli stessi intermediari si sono già mossi per tappare il possibile buco alla Roma, cercando di impostare uno scambio che prevederebbe il passaggio di Under al Napoli e il contemporaneo trasferimento di Milik nella Capitale. Il polacco però è più propenso ad ascoltare un’offerta della Juventus, che deve sostituire Higuain.