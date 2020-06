Dzeko vuole diventare il bomber dei record e tornare in Champions

Leggo (F. Balzani) – Centoventidue giorni senza un gol. Non era mai successo nella carriera di Edin Dzeko. Nemmeno nel primo anno romano. Il capitano scalpita per tornare a gonfiare la rete già il 24 giugno contro la Sampdoria e centrare due obiettivi entro agosto: il quarto posto che vale la Champions e il terzo gradino del podio dei bomber di tutti i tempi in giallorosso. Dzeko, infatti, è a quota 102 reti e attualmente occupa il 6° posto insieme a Montella. A una sola lunghezza da Manfredini e Volk e a nove da Amadei che occupa la terza posizione mentre sono irraggiungibili Pruzzo (138) e soprattutto Totti (307).