Mercato, nuova offerta della Roma per Milik: 15 milioni di euro più un giovane

Ieri De Laurentiis ha ufficialmente chiuso per porte a Cengiz Under, affossando apparentemente anche la trattativa per Milik alla Roma. C’è però una novità: il “no” al turco non esclude necessariamente la trattativa per il polacco, il cui agente ha già raggiunto un accordo sullo stipendio con Fienga (4,5 milioni a stagione). Come riporta Calciomercato.it infatti i giallorossi vorrebbero offrire un corposo conguaglio corrispondente a 15 milioni (pagato dalla cessione di Dzeko alla Juventus) più un giovane. Il Napoli però ne chiede 25, ma la distanza può essere colmata nei prossimi giorni.