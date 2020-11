Dzeko ancora positivo, salta il Parma. Smalling ko, la difesa è in emergenza

Il Messaggero (G.Lengua) – Il reparto difensivo della Roma è in emergenza. Oltre a Kumbulla, Fazio e Santon, positivi al Covid-19, domenica prossima potrebbe dare forfait anche Smalling. Il centravanti ha avuto una forte intossicazione alimentare che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la settimana, solo ieri è tornato a svolgere esercizi in maniera individuale in attesa di avere il via libera per aggregarsi al gruppo. Niente di preoccupante, ma Fonseca sta comunque tentando il piano B, con l’utilizzo di uno tra Jesus e Cristante accanto a Mancini e Ibanez. Il tecnico ferà a meno di Dzeko, risultato positivo al tampone di ieri, ma con carica virale molto bassa. A Trigoria prevedono che nei prossimi giorni possa negativizzarsi così da sottoporsi alla visita per l’idoneità. L’obiettivo è il San Paolo il 29 per la sfida contro il Napoli.