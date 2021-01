Dzeko all’Inter, Sanchez alla Roma. Ma ci sono 4 milioni che separano i club

La Gazzetta dello Sport (F. Conticello e A. Pugliese) – Uno scambio di prestiti clamoroso che può travolgere la Serie A. Sotto i riflettori si illuminano di colpo Dzeko e Sanchez, la Roma e l’Inter: nell’incrocio di destini, il bosniaco andrebbe a Milano, il cileno nella Capitale.

Leggi anche: Scambio Dzeko-Sanchez, il cileno ha dato mandato al procuratore di approfondire

Per Edin finalmente in nerazzurro, la squadra che tanto lo ha cercato in passato. Per Alexis il giallorosso, il club pronto a dargli minuti e fiducia ma che, sopra ogni cosa, vuole liberarsi del centravanti-capitano in rotta con Fonseca. L’affare proposto dalla Roma promette di incendiare anche le prossime ore di mercato, nonostante sia tutto in salita. Una risposta ancora non c’è, le parti possono avvicinarsi ma esistono problemi economici, fiscali e pure tecnici.

Leggi anche: Mercato, Pinamonti potrebbe rientrare nello scambio Dzeko-Sanchez

L’Inter non può tendere la mano: ogni eventuale operazione deve essere a zero. In questo caso il problema sorge dal diverso peso dei due stipendi: il netto è simile (7,5 fino al 2022 per Dzeko, 7 fino al 2023 per Sanchez), ma nel lordo le strade si divaricano. Il contratto del bosniaco pesa per 13 milioni circa, quello del cileno costa all’Inter circa 9, grazie allo sconto ottenuto dal Decreto Crescita.

Leggi anche: Mercato, incontro previsto domani tra Roma e Parma per la cessione di Fazio

Ieri sera in un hotel in zona Stazione Centrale hanno parlato per un’oretta il d.s. nerazzurro Piero Ausilio e il g.m. giallorosso Tiago Pinto, che si rivedranno oggi dopo una notte di riflessione.