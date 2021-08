Dzeko all’Inter fumata bianca

Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Oggi l’Inter spera di avere Dzeko. Sabato l’agente del bosniaco ha informato la Roma della volontà del suo assistito di lasciare la Capitale per accettare il biennale interista. Oggi Lucci incontrerà Pinto per sistemare i dettagli di addio. La Roma ha Dzeko a bilancio per 1,8 milioni di euro e non vorrebbe fare una minusvalenza.

Si può pensare ad un piccolo indennizzo, magari con un bonus Champions. Se oggi tutto andrà bene, domani il giocatore potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche e Lukaku partire per Londra. Così si coronerà uno dei più lunghi corteggiamenti dell’Inter che lo ha provato a prendere con Mancini, Spalletti e Conte.