Dzeko al bivio

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’asse tra la Roma e la Juventus è solido e si consoliderà ancora di più con l’arrivo di Friedkin. Da mesi Fienga e Paratici lavorano su alcune plusvalenze e sono rimasti in contatto, il tema caldo delle ultime ore è Edin Dzeko. Attualmente non c’è una vera e propria trattativa in corso per il centravanti, che nei prossimi giorni incontrerà Fienga per fare un punto della situazione. Il bosniaco rimane un obiettivo di Inter e Juve, Conte ha chiesto di averlo in caso di cessione di Lautaro, ma è gradito anche al nuovo allenatore bianconero Pirlo. Edin non ha mai chiesto la cessione e rimarrebbe volentieri alla Roma, ma per il club il suo ingaggio da 7.5 milioni è troppo alto. La Roma non lo metterà mai alla porta, ma il problema dello stipendio è stato presentato spesso al suo procuratore. La Juventus, così come i giallorossi, ha bisogno di mettere a posto i conti e studia plusvalenze con i club amici, Dzeko si potrebbe prendere per meno di 20 milioni e l’ingaggio è in linea con quello dei top player bianconeri. Fienga e Paratici si vedranno la prossima settimana, dopo che l’amministratore delegato avrà parlato con il bosniaco, a quel punto il quadro sarà più chiaro. Se decidesse di andare via, la Roma potrebbe spingere per Milik.