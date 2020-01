Dzeko a caccia del centesimo gol, con la Lazio è a secco da quattro anni

Edin Dzeko, dopo la gara saltata ieri sera per la squalifica, rientrerà in campo nel derby contro la Lazio: squadra a cui non segna da quattro anni. Il bomber bosniaco ha giocato 204 partite con la maglia della Roma, una media alla Pruzzo che ce ne mise 206 per arrivare a quota 100 gol, quando aprì le marcature contro il Dundee nello strepitoso 3-0. Potrebbe metterci addirittura meno di un certo Montella, che arrivo in tripla cifra alla 236′ partita. L’ex City, in questo momento, è settimo nella classifica marcatori della Roma, e ben presto potrebbe agganciare la quarta posizione superando: Montella (102 gol), Manfredini (104 gol) e Volk (106 gol). Lo riporta Il Corriere della Sera.