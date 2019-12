Edin Dzeko è il motivo per cui la Roma non ha mai provato a prendere Ibrahimovic, Edin Dzeko è una scelta di vita: non si danno 7 milioni all’anno a una persona se non la si ritiene sufficiente a sviluppare un progetto. La Roma ha quindi deciso di puntare sul suo campione, che a marzo compirà 34 anni, per non doverne cercare altri. In cambio ha avuto tante delle risposte che si sarebbe aspettata: 7 gol in campionato, 5 in più di quanti Dzeko ne aveva prodotti lo scorso anno. Considerando i 3 gol segnati in Europa League si è arrampicato fino a quota 97 con la maglia della Roma. L’ultimo è arrivato il 20 dicembre a Firenze. A questo punto non è azzardato immaginare che entro la fine di gennaio Dzeko possa aver superato la cifra tonda. Lo riporta il Corriere dello Sport.