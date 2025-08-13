Corriere dello Sport – Dybala si sente pronto a tornare in gruppo e a spingere sull’acceleratore per essere arruolabile per la prima di campionato contro il Bologna. Paulo è carico per lo sprint finale: lavoro in gruppo, carichi ben strutturati dallo staff romanista e focus sul ritmo partita per andare in panchina contro il Neom e strappare una maglia da titolare alla prima di campionato. L’argentino vuole continuare a vestire la maglia giallorossa ed è pronto a vedersi in autunno con la Roma per intavolare la trattativa per il rinnovo.