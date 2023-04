Dybala: “Tutti abbiamo voglia di vincere, Mourinho ha una mentalità incredibile. Spero di continuare così e di portare la Roma in finale”

Quanto è importante avere uno come Mourinho che da compattezza e fa tirare fuori il massimo?

“Credo che tutti conosciamo Mourinho e la sua storia. Quello che ha fatto in Europa in ogni squadra ha vinto qualcosa, forse solo in una no. La sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite e come si metteranno. Sapeva che la partita poteva mettersi così è ci ha spinto a fare qualcosa in più. Nel momento in cui ha cambiato sistema di gioco abbiamo fatto nostri i supplementari e abbiamo portato a casa il risultato. Spero di continuare così e di poter fare qualcosa per portare la Roma in finale”.