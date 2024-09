Il Tempo (Mas. Vit.) – Roma divide, l’Argentina unisce. Il derby della capitale tra Dybala e Castellanos resta, ma tra i due scorre buon sangue e adesso c’è anche una notte che li unirà per sempre. Un’investitura importante che la Joya ha ripagato con la Dybala mask. Intanto, a fine match, arrivano le parole di Dybala, che sottolinea come il desiderio di tornare a vestire la casacca albiceleste abbia influenzato non poco la scelta di restare a Roma.