Corriere della Sera – Dybala continua il programma di recupero dopo l’intervento al tendine sinistro, lavorando a Trigoria anche nei giorni di riposo concessi alla squadra. Ha seguito allenamenti personalizzati e, per non rallentare i tempi, ha rinunciato alla trasferta di San Siro, restando sotto osservazione dello staff medico.

Oggi riprenderà a lavorare parzialmente in gruppo, ma con prudenza. Domenica sarà presente all’Olimpico per Roma-Fiorentina, in panchina, per sostenere i compagni e dare il suo contributo morale.