Dybala tiene in ansia il portoghese

Il Tempo (L.Pes) – Tutto ruota attorno a Dybala. Mourinho sorridendo annuncia che può giocare massimo mezz’ ora, ma l’argentino ha una voglia matta di essere in campo per la finale e non è da escludere che possa partire titolare.

Un dubbio, quello legato alla Joya, che Mourinho scioglierà soltanto con l’annuncio dell’undici titolare, ma rispetto a qualche giorno fa le sue quotazioni sono nettamente in rialzo. Per il resto, invece, poche sorprese, con Lorente che sembra aver vinto il ballottaggio con Ibanez accanto a Mancini e Smalling. Torna anche Spinazzola sulla corsia mancina. In mezzo riecco Cristante accanto a Matic con Pellegrini alle spalle di Abraham. A fare compagnia al capitano giallorosso sulla trequarti, se non dovesse giocare Dybala dal 1′, il favorito resta Stephan El Shaarawy.