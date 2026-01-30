Buone notizie per la Roma: l’allarme legato alle condizioni di Paulo Dybala rientra drasticamente. Dopo il forfait precauzionale nella sfida di Europa League contro il Panathinaikos, l’argentino si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali per valutare l’entità del dolore al ginocchio avvertito dopo il match con il Milan. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, la risonanza magnetica ha rassicurato tutti: l’infortunio non è grave, evidenziando solo una lieve infiammazione della capsula laterale.

La conferma più importante è che non c’è alcuna lesione, scongiurando così lo spettro di un lungo stop. La “Joya” dovrà ora osservare qualche giorno di gestione differenziata per far riassorbire l’infiammazione, ma la sua disponibilità per i prossimi impegni di campionato non sembra in forte dubbio. Gasperini e lo staff medico monitoreranno il giocatore nelle prossime ore, puntando a riaverlo a pieno regime già per la sfida contro l’Udinese o, al più tardi, per la giornata successiva.