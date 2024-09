Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nessuna lesione per Dybala. L’argentino ieri si è sottoposto a esami che invece non hanno evidenziato problemi. Potrebbe esserci contro il Venezia, ma la sua storia clinica consiglia prudenza. Nessun problema, anche per Celik, che aveva chiesto il cambio per un indurimento agli adduttori: ci sarà contro i veneti, come anche Pellegrini. Out Le Fée, che da lunedì dovrebbe tornare in gruppo.