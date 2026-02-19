Dybala, si teme l’operazione: possibile artroscopia al ginocchio sinistro

In un momento delicato della stagione, la Roma deve fare i conti con l’ennesima incognita legata alle condizioni fisiche di uno dei suoi uomini più rappresentativi. Le notizie che filtrano da Trigoria non lasciano spazio all’ottimismo e aprono scenari che potrebbero incidere in modo significativo sul finale di campionato.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Romanista, dopo il consulto con i medici arrivati ieri al centro sportivo – tra cui il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin – sarebbe emersa la necessità di intervenire sul ginocchio sinistro di Paulo Dybala. L’attaccante continua ad avvertire dolore soprattutto al momento del calcio, un fastidio persistente che non si è risolto con le terapie conservative adottate finora.

L’ipotesi ora al vaglio è quella di un intervento in artroscopia, soluzione che comporterebbe uno stop di almeno un mese. Una prospettiva che complica ulteriormente i piani tecnici della Roma e che impone valutazioni attente sui tempi di recupero e sulla gestione del giocatore in vista dei prossimi impegni.