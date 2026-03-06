Paulo Dybala, dopo l’ennesimo stop al ginocchio ha dato il via libera all’operazione.

Già un mese e mezzo fa, lo staff medico parlava di una probabile operazione per risolvere al meglio l’infortunio. Dopo tante ecografie e risonanze, visto che il dolore non passa, dopo un ultimo consulto si è deciso di intervenire per capire dall’interno dell’articolazione cosa abbia il giocatore e cosa lo spinge a provare dolore quando effettua i cambi di direzione. E l’operazione andrà in scena già in queste ore.

Ieri infatti Dybala ha risentito la scossa al ginocchio nel suo primo allenamento in gruppo della settimana che doveva portarlo tra i titolari nella sfida al Genoa di domenica. A Trigoria raccontano che la scossa aveva fatto addirittura piangere l’argentino in campo. Lo stop previsto sarà di circa un mese. L’obiettivo è tornare dopo la sosta di fine marzo. […]

L’argentino oggi è arrivato di prima mattina a Villa Stuart dove si sottoporrà all’intervento chirurgico in artroscopia che dovrebbe durare un’ora circa. La curiosità è che nella clinica romana è arrivato anche Francesco Totti proprio pochi minuti dopo l’ingresso della Joya. Alle domande sul suo ritorno l’ex numero dieci – che non ha chiarito il motivo della sua presenza – ha risposto in modo criptico: “No, non penso”.