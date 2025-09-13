Il Tempo (F. Biafora) – Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro il Torino, il grande dubbio riguarda Paulo Dybala. Gasperini sta valutando il suo impiego dal primo minuto, e al momento la bilancia pende in modo deciso verso il sì. L’argentino ha lavorato a Trigoria nelle ultime due settimane e, già nell’amichevole in Toscana, aveva dato segnali incoraggianti sul piano fisico. L’intervento chirurgico è ormai alle spalle e la Joya sembra pronta a partire dall’inizio: forse non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma la motivazione è alta. L’obiettivo? Trovare il 200° gol in carriera e trascinare la Roma alla terza vittoria consecutiva in campionato.

Nella corsa a una maglia, El Shaarawy parte dietro, mentre appare remota l’ipotesi di vedere El Aynaoui più avanzato. Dybala, dunque, sembra avere la strada spianata, con Gasperini che nella rifinitura odierna prenderà la decisione definitiva.

Intanto, sul fronte infortuni, Wesley è tornato ad allenarsi con il gruppo: resta da capire se l’allenatore sceglierà di rischiarlo già domenica. Dopo la rifinitura pomeridiana, la squadra entrerà in ritiro a Trigoria.