Dopo l’inattesa notizia dell’esonero di Mourinho che è stato un fulmine a ciel sereno in casa Roma (e non solo), arrivano i primi saluti al portoghese. Il primo è stato Paulo Dybala, che con un post sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare lo Special One. Queste le sue parole:

“Grazie mister! Grazie di tutto.. lavorare con te è stato un piacere enorme. Grazie dei tuoi consigli e ogni parola che mi hai dato. Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto!”.