Il futuro di Paulo Dybala torna al centro delle attenzioni in casa Roma. Mentre l’argentino lavora per rientrare a pieno regime e preparare la sfida contro il Genoa, fuori dal campo iniziano a emergere segnali che fanno pensare a uno scenario diverso per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, i contatti tra la Roma e l’entourage della Joya per il rinnovo sarebbero attualmente bloccati e non risultano incontri in agenda nelle prossime settimane. Una situazione che apre inevitabilmente a possibili sviluppi, anche perché il contratto dell’argentino si avvicina alla scadenza e da giugno potrà liberarsi a parametro zero, con la possibilità già ora di accordarsi con altri club.

Sul tavolo, intanto, sarebbe arrivata un’offerta del Boca Juniors: contratto fino a dicembre 2028, a cifre inferiori rispetto agli otto milioni percepiti nella Capitale. La moglie spingerebbe per il ritorno in Argentina e a Buenos Aires Dybala ritroverebbe anche l’amico Paredes. Prima di prendere una decisione definitiva, però, l’obiettivo resta chiaro: riportare la Roma in Champions League, poi sarà tempo di scegliere il proprio futuro.