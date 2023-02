Dybala: “Roma la scelta giusta: la passione della gente mi spinge a dare di più”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Paulo Dybala alla vigilia del match contro il Salisburgo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Mourinho ti ha mandato la formazione?

“No no (ride, ndr)”.

Giochi domani?

“Non te lo dico, non lo so (ride, ndr)”.

Avete stimoli per l’Europa League?

“Ci sono squadre forti che possono lottare anche per la Champions League. Non è mai facile giocare in Europa, le partite cambiano. Dobbiamo essere pronti, lo stadio sarà caldo, dobbiamo trovarci pronti”.

Ti piace il calcio del Salisburgo?

“Sarà difficile, hanno giovani che hanno voglia di dimostrare il loro valore”.

La Champions è molto allenante, il Salisburgo è scesa da quella competizione: pensi sia una squadra molto pericolosa perché ha giocato la Champions?

“Molto dipende dall’esperienza dei giocatori, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e portare la personalità dei giocatori che abbiamo per farci valere. Sarà difficile”.

La Roma è stata la scelta giusta?

“Lo sapevo dal primo giorno, è la scelta che ho fatto con la famiglia, Mourinho e Tiago Pinto mi hanno convinto e non ho mai dubitato. La passione della gente, dei compagni, è stato molto bello e mi spinge a dare di più”.

Ti fai sempre selfie al Colosseo?

“Sì (ride, ndr)”.