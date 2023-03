Dybala rientra ma la Roma non lo chiama

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dybala aspetta Tiago Pinto. Il gm aspetta un segnale dai Friedkin. Ma a due mesi dalla fine della stagione né il giocatore né il suo agente hanno ancora avuto un contatto con la dirigenza o la proprietà. Testa al campo, naturalmente, ma il mercato non si ferma mai e ai club europei comincia a fare gola la clausola che permetterebbe alla Joya di liberarsi a un prezzo irrisorio, considerato il suo valore. Dybala, confortato dalla voglia di Mourinho di proseguire con la Roma, ha comunque bisogno di capire i piani futuri del club, sia per la prossima stagione sia per le successive. Ed eventualmente ridiscutere il contratto per eliminare la clausola da 12 milioni valida per l’estero (non ne esiste invece una per l’Italia) e avere un aumento dello stipendio rispetto ai 4,5 milioni più bonus percepiti in questa stagione. Per questo motivo è necessario per il club fissare un appuntamento in agenda sia col numero 21 sia naturalmente con il tecnico.