Un traguardo importante per Paulo Dybala, che continua a scrivere pagine di grande calcio. L’attaccante della Roma ha infatti toccato i 200 gol in carriera grazie alla rete segnata su rigore contro il Viktoria Plzen nell’ultima gara di Europa League, confermandosi uno dei giocatori più decisivi e continui del panorama internazionale.

La “Joya” ha voluto celebrare il momento con un post sui social, accompagnato da un video che ripercorre i momenti più belli della sua carriera. “200 gol. 200 ricordi indelebili della mia mente. Grazie ai miei club, alla selezione, agli allenatori, ai compagni e ai tifosi che mi hanno aiutato in questo bellissimo percorso. Non finisce qui, andiamo a farne altri ancora”, ha scritto l’argentino su Instagram.

Un messaggio di gratitudine e ambizione, che testimonia la voglia di Dybala di continuare a essere protagonista con la maglia giallorossa e con la nazionale argentina, inseguendo nuovi traguardi personali e di squadra.