Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ieri mattina, dopo gli esami strumentali, Paulo Dybala ha parlato subito con Gasperini per rassicurarlo sulle proprie condizioni. Perché è vero che la lesione c’è, ma è molto meno grave rispetto a quanto avevano temuto staff e giocatore subito dopo la partita con il Milan, quando davvero si pensava a un infortunio “alla De Bruyne”, cioè una lesione da almeno due mesi di stop.

Ce ne vorrà probabilmente uno per rivederlo in campo. Anzi, parlando con il suo allenatore, Paulo ha confidato di puntare alla sfi da del 30 novembre contro il Napoli. Obiettivo realistico o previsione troppo ottimistica? Lo dirà il tempo, ma soprattutto la valutazione quotidiana dello staff medico durante il percorso di recupero della Joya, che già ieri pomeriggio aveva iniziato la riabilitazione.

Dybala salterà sicuramente Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Da valutare il recupero in vista del Napoli, ma anche un eventuale rientro nella gara successiva contro il Cagliari sarebbe comunque una buona notizia.