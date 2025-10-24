Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Dybala manda un chiaro messaggio all’ambiente giallorosso.

L’attaccante argentino suona la carica. Lo fa al termine di Roma–Viktoria Plzen, partita finita negativamente per i giallorossi: l’unico gol messo a segno dalla squadra della Capitale è proprio quello della Joya, su rigore. Ma non è bastato per evitare la sconfitta.

“Delusi di questa partita. Ora però dobbiamo rimanere tutti insieme uniti per la prossima di campionato”: queste le parole di Dybala. La Roma ora ha di fronte due sfide di serie A ravvicinate, contro Sassuolo e Parma; poi il Milan a San Siro e la trasferta di Europa League contro i Rangers a Glasgow. Da queste quattro sfide si capirà se le precedenti sconfitte hanno dato la carica per fare meglio o se segnano una battuta d’arresto.