La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Paulo Dybala è tornato a parlare ieri a un mese dall’infortunio. “Ero in un periodo positivo, peccato dover ricominciare di nuovo – le parole dell’argentino a Rai e Mediaset -. “È brutto star fuori, essere vicino al terreno di gioco e non poter aiutare i compagni, ma so che daranno il cento per cento per andare in Champions“. Il trentunenne ha un obiettivo chiaro: “Il tempo è dalla mia parte, voglio iniziare il ritiro estivo al più presto“. A proposito: starà ai Friedkin scegliere il nuovo tecnico della Roma su consiglio di Claudio Ranieri. “Sono sicuro che faranno la miglior scelta possibile, anche se non è facile”, la convinzione di Paulo che ha visto scattare il rinnovo automatico fino al 2026.

In rampa di lancio Rensch che potrebbe trovare spazio dal primo minuto contro il Verona con lo spostamento di Saelemaekers al posto di Pellegrini.