La Repubblica (M. Juric) – Poco più di un’ora di massaggi e qualche piccolo lavoro individuale e poi a casa. Il menu del giovedì di Dybala è stato questo. A tre giorni da Napoli-Roma l’argentino prosegue il lavoro differenziato e la sua presenza al Maradona resta in dubbio.

La Joya è alla terza settimana di terapie per un non meglio specificato problema muscolare. L’ultimo bollettino l’aveva dato Ivan Juric alla vigilia di Roma-Bologna dopo giorni di allenamento differenziato: “Dybala non ha nulla, ma domani non giocherà”. Da Trigoria l’informativa è generica tanto quanto l’infortunio della Joya. I controlli svolti la scorsa settimana non hanno evidenziato nulla. Un’ecografia perfetta, trapela dal Campus.

I muscoli di Dybala stanno bene, ma l’argentino non se la sente. Dolorino, pizzicata, indolenzimento, fastidio. Da Mourinho a Juric, passando per De Rossi, gli ultimi allenatori della Roma hanno dovuto dare fondo al vocabolario dei sinonimi per descrivere le sensazioni della Joya. Una condizione psicosomatica più che clinica che a Trigoria inizia a stancare. Sarà compito di Ranieri toccare le corde giuste per far uscire l’argentino da questo limbo di paure e ansie. .