Dybala parla del suo futuro:” Boca? Ho un contratto a Roma e sto bene”

Paulo Dybala mette a tacere le voci di mercato che lo vedevano vicino a un clamoroso ritorno in Argentina, al Boca Juniors. In una diretta con la moglie Oriana Sabatini, il fantasista della Roma ha risposto con chiarezza alle domande sul suo futuro, ribadendo il suo impegno con i giallorossi: “Boca? Sto bene a Roma e ho un contratto”.

L’intervento di Dybala è arrivato durante una chiacchierata informale in un podcast argentino, Bondi Live, dove la moglie Oriana Sabatini ha scherzosamente affrontato il tema di un possibile trasferimento al Boca Juniors, spinto anche dall’amico e compagno di nazionale Leandro Paredes, recentemente tornato agli Xeneizes. “Devono chiamarlo e lui deve volerlo”, ha detto Oriana, sottolineando che al momento un ritorno in Argentina rimane solo un’ipotesi romantica, lontana dalla realtà.