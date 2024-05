La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Paulo Dybala è rimasto a Roma, senza neanche salire sull’aereo che ieri ha portato la Roma a Bergamo. Il fastidio all’adduttore ieri non è passato, meglio evitare rischi di infortuni più gravi, come riporta ed allora la Roma arriva alla sfida di stasera senza il suo giocatore migliore e senza Spinazzola, per cui gli esami di ieri hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra. Per il terzino la stagione è virtualmente finita, per l’argentino c’è la speranza di averlo a disposizione almeno per Genoa ed Empoli. Problema al flessore per Abraham è partito ma difficilmente giocherà.

Intanto stasera la Roma deve vincere per sperare ancora nella Champions. “Sappiamo che loro sono anche una squadra ad aver giocato più di noi – dice De Rossi – Sarà una gara dove potrebbero mancare le forze, ma siamo fiduciosi. L’Atalanta ha meritato di arrivare in finale, noi no. Ma questa è un’altra partita, dovremo. essere bravi a farci scivolare via le scorte. Ci giochiamo tantissimo, è una partita decisiva, anche perché loro avranno questo recupero con la Fiorentina quando probabilmente la testa del viola sarà altrove. Ma i miei ragazzi sono consapevoli di aver giocato alla pari con il Bayer, una delle squadre più forti al mondo”.