Dybala, operazione al menisco: stop di circa cinque settimane

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per alcune settimane. Una notizia che non sconvolge completamente i piani della stagione, ma che rappresenta comunque un’assenza pesante per Gasperini in un momento delicato del calendario. L’argentino è stato sottoposto a un intervento dopo il problema al ginocchio accusato negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, l’artroscopia effettuata sull’attaccante argentino ha chiarito definitivamente l’entità dell’infortunio, permettendo allo staff medico di intervenire immediatamente per sistemare la lesione.

L’artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno, che è stata regolarizzata durante l’intervento. I tempi di recupero stimati sono di circa cinque settimane. Dybala inizierà subito il percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile.