Questa mattina Paulo Dybala si è sottoposto ad un’artroscopia per risolvere il problema che lo aveva costretto a fermarsi, con l’obiettivo di chiarire definitivamente l’entità dell’infortunio e impostare il percorso di recupero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno, che è stata regolarizzata nel corso dell’intervento. A commentare l’esito dell’operazione è stato anche il professor Pierpaolo Mariani, intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare. Le sue parole:

Perchè c’è stato l’intervento?

“È stato deciso ieri dopo il consulto con il dottor Petrucci. La prima diagnosi era una lesione meniscale, a questo non si associavano chiari segni della risonanza, per cui c’erano stati dei dubbi. Ieri abbiamo deciso di fare artroscopia diagnositica e chirurgica”.

Tempi di recupero?

“Abbiamo trovato una rottura del menisco esterno, come un’ansa che si sposta all’interno del ginocchio, quello che gli dava la sensazione di qualcosa che si muovesse. I tempi di recupero sono di 45 giorni di area ortopedica, il ritorno in campo verrà deciso dallo staff della Roma, dai preparatori e dal mister”.