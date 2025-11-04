La Repubblica (M. Juric) – Oggi Paulo Dybala si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire l’entità del nuovo infortunio al flessore sinistro, avvertito subito dopo il rigore calciato e sbagliato contro il Milan.
Le lacrime in panchina dell’argentino e le parole di Gasperini a fine gara fanno temere una lesione seria: “Dobbiamo capire quando potrà recuperare, ma sicuramente non prima della prossima sosta. Spero di poterlo riavere il prima possibile“.
Il problema interessa la stessa zona su cui, in estate, l’attaccante argentino era stato operato per la lesione del tendine semitendinoso sinistro. Non è da escludere uno stop fino a fine 2025.