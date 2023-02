Dybala nuove re: la Roma è pronta a blindarlo con un aumento

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La vittoria sul Salisburgo ha confermato che non è solo il rendimento di Paulo Dybala a crescere, ma quello di tutta la Roma. Ci sono stelle che non hanno bisogno del buio intorno per risplendere, e questo particolare niente affatto secondario il club lo ha capito bene, tanto da essere già pronta al passo successivo. Ovvero: disinnescare la clausola di rescissione presente nel contratto dell’argentino.

La dirigenza farà scattare un aumento di stipendio già concordato a 6 milioni a stagione fino al 2025. Cosa che la società giallorossa ha già messo fra le priorità per il prossimo luglio. Questo significa che, se ci fosse qualche club che volesse fare follie per il campione del Mondo, la Roma potrebbe eventualmente sedersi a trattare in piena libertà, senza cioè avere le mani legate da clausole di sorta.