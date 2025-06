Mentre molti calciatori si godono le meritate vacanze estive, c’è chi sceglie di non staccare mai del tutto la spina. È il caso di Paulo Dybala, che ha deciso di sfruttare la pausa per lavorare sulla propria condizione fisica e presentarsi al meglio alla ripresa della stagione con la Roma.

Come riportato da un post pubblicato dallo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram, la Joya si sta allenando intensamente negli Stati Uniti, dove si trova attualmente in vacanza. L’obiettivo dell’attaccante argentino è chiaro: recuperare al 100% dall’infortunio al tendine semitendinoso sinistro che lo aveva costretto a chiudere in anticipo lo scorso campionato. Le immagini condivise mostrano un Dybala determinato, concentrato sul lavoro fisico e sul ritorno in forma.

Un segnale importante per i tifosi giallorossi, che vedono nel numero 21 uno dei punti fermi della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. La voglia di riscatto e la professionalità dell’argentino sono già in campo, anche se la stagione deve ancora cominciare.