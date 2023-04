Dybala non molla. Provino per esserci

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) –Lavoro, quello che Dybala svolgerà stamattina per un vero e proprio provino pre partita, e fortuna, quella che spera di avere la Joya per esserci non solo tra i convocati ma anche con una maglia da titolare. Dybala punta proprio a giocare dal primo minuto, a esserci da subito per dare il proprio aiuto alla squadra che dovrà rimontare la rete subita a Rotterdam. La sua sostituzione al 26′ del primo tempo al de Kuip è stata una doccia gelata per i suoi compagni di squadra che hanno dovuto fare a meno di lui anche sul rigore poi calciato da Pellegrini.

Ieri l’argentino ha svolto con la squadra l’allenamento di rifinitura, Mourinho lo ha osservato bene e ha valutato di non sovraccaricarlo di lavoro soprattutto nella parte atletica. Lo Special One, oltre a un po’ di inevitabile pre tattica, teme soprattutto il rischio di ricadute che costringerebbero l’argentino a un ulteriore e sicuramente più lungo stop. Le sensazioni dell’attaccante sono buone, il fastidio all’adduttore è passato, e ha dato la sua disponibilità a giocare.

Quella di domani sarebbe per lui la sessantaduesima presenza nelle competizioni europee, tra Europa League (9) ma soprattutto Champions (53): riuscire a giocare e magari anche segnare il ventiduesimo gol internazionale gli darebbe una carica in più per affrontare al meglio questo finale di stagione, tra calcio e futuro.