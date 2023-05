Dybala non molla e fa sperare la Roma che non vince da 6 turni

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ieri a Trigoria hanno lavorato gli infortunati, che hanno nel mirino Budapest. La situazione da monitorare con maggiore attenzione è quella di Paulo Dybala: Mourinho si è detto pessimista rispetto alla possibilità di averlo a disposizione, ma la Joya sta facendo un lavoro specifico per esserci.

In gestione anche Spinazzola e Celik, che si erano fermati col Leverkusen: dovrebbero saltare Firenze ed esserci a Budapest. Sono ormai recuperati, invece, Smalling, El Shaarawy, Llorente e Wijnaldum, che devono però migliorare la condizione atletica e quindi sabato dall’inizio o a partita in corso dovrebbero essere della partita mentre è possibile un turno di riposo per il portiere Rui Patricio.