Dopo ore di apprensione e voci contrastanti, in casa Roma filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Paulo Dybala. L’ipotesi di un intervento chirurgico aveva inevitabilmente acceso l’allarme tra tifosi e addetti ai lavori, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano ridimensionare il quadro clinico dell’attaccante argentino.

Fonti interne a Trigoria hanno smentito la necessità di un’operazione al ginocchio sinistro per Paulo Dybala. Il fastidio persiste, ma la situazione sarebbe meno grave rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse ore. Il numero 21 proseguirà con un programma mirato di fisioterapia, costantemente monitorato dallo staff medico giallorosso.

La Roma può dunque tirare un sospiro di sollievo: l’obiettivo è rivedere Dybala a disposizione di Gian Piero Gasperini già nelle prossime settimane. Il suo contributo sarà determinante nella corsa alla Champions League, in un finale di stagione in cui equilibrio e qualità offensiva faranno la differenza. Molto dipenderà dall’evoluzione del recupero, ma il clima, ora, è decisamente più sereno.