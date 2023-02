Dybala, nessuna lesione per l’argentino. Out solo con il Verona

Gli esami per Paulo Dybala non hanno riportato nessuna lesione al flessore, solo un sovraccarico per l’argentino. Costretto a dare forfait all’intervallo della gara di andata tra Roma e Salisburgo, il fantasista giallorosso aveva preoccupato José Mourinho. Il 21 giallorosso dovrebbe saltare solo la partita con il Verona, tornando a disposizione dello Special One per la sfida di ritorno di Europa League con il Salisburgo. Lo riporta Filippo Biafora, sul proprio Twitter.

Nessuna lesione al flessore per Paulo #Dybala. I primi esami hanno evidenziato un sovraccarico al flessore sinistro, confermando le impressioni di ieri. Non sarà necessaria una risonanza magnetica. Dovrebbe saltare solo il Verona#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 17, 2023