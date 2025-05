Non è in campo ma il suo peso, “dietro le quinte”, si sente eccome: consigli ai compagni – Soulé su tutti -, leadership e lavoro mentale. Paulo Dybala si sta scoprendo in una nuova veste in cui risulta , ugualmente, decisivo. Tanto che in campo, almeno vedendo i risultati, non si sente la sua mancanza. La Joya è a Bergamo insieme alla squadra e, come riporta Il Corriere dello Sport, ha interrotto per un giorno le terapie per guarire dall’infortunio proprio per spingere i ragazzi nel momento decisivo della stagione.

Spalla ormai consolidata di Ranieri, ha seguito da bordocampo la rifinitura, incoraggiando i propri compagni: “Giocate senza paura, avete dimostrato a tutti che siete una squadra forte e potete giocarvela alla pari. Credo in voi, potete farcela”. Queste le parole nel ritiro di Bergamo. E da attaccante, oltre al suo connazionale, ecco anche qualche suggerimento a Shomurodov, il quale dovrà supportare al meglio Dovbyk, e a Pisilli, chiamato, come tutta la squadra, a una grande prestazione.