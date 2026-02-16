Paulo Dybala ha parlato al canale Youtube dell’ex rugbista argentino Augustin Creevy raccontando la sua vita a Roma e il momento che sta vivendo la squadra:

Su Malen:

“E’ un bel giocatore, molto pungente. È arrivato nel mercato di gennaio e si è adattato subito. È un altro calcio rispetto a quello inglese. Spero possa andare al Mondiale. Lui è venuto qui sapendo di giocare e di potersi mettere in mostra, sta già facendo gol!”

Sull’ambiente Roma e su Totti:

“A Roma sto bene, la gente è molto appassionata di calcio, ma soprattutto della Roma. L’altro giorno contro il Cagliari c’era Totti, ma io ho giocato contro di lui. Con la maglia del Palermo e della Juventus. Non ci siamo visti dopo la partita, non è sceso negli spogliatoi perché non è all’interno del club ora. Qui è un imperatore, le persone impazziscono per lui”.

Su Gasperini:

“Con il mister ci si allena molto. È esigente, i suoi allenamenti sono abbastanza duri. Il calcio di oggi è cambiato, è parecchio fisico. Se non arrivi preparato, ti calpestano. Negli ultimi anni ho cominciato a fare pilates, mi ha aiutato a livello muscolare”.