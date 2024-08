Claudio Anellucci, ex agente di Dybala, ha commentato la vicenda della Joya a tmwradio. Queste le sue dichiarazioni: “Conosco un po’ i pensieri del Dybala ragazzo e so che deve sentirsi al centro di ogni cosa che lo circonda. Come lui sente qualcosa di sfiducia perdi il 50% del Dybala uomo e calciatore. Evidentemente è andato a colloquio con l’allenatore e ha capito che non poteva essere il Dybala al 100%. Ha preferito prendere un sacco di soldi e non rimanere per essere un giocatore qualunque. È successa la stessa cosa alla Juventus e così è andato a scadenza sperando di poter essere ingaggio all’Inter. L’avventura alla Roma è in linea a quello che si aspettava, con le sue fragilità, cadute e ricadute. Quando i giocatori hanno paura di infortunarsi diventa un problema, avrebbe potuto fare molto di più. Per me la Roma non prenderà il sostituto di Dybala, prenderà un sostituto di Soulé”.